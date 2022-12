Stop alla violenza sul personale sanitario, manifestazione ad Agrigento

Le aggressioni al personale sanitario sono tristemente quasi all’ordine del giorno. La scorsa settimana l’omicidio all’interno del suo studio di Favara, del cardiologo Gaetano Alaimo: l’indagato , che ha confessato di averlo ucciso, era un suo paziente. Per dire “𝐒𝐭𝐨𝐩 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐬𝐮𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐒𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨” è stato organizzato, dagli Ordini dei Medici, ad Agrigento un sit-in pacifico. L’appuntamento è per sabato prossimo 10 dicembre alle 17 : da piazza Pirandello partirà un corteo. “Non siamo eroi, non siamo colpevoli”, dicono gli organizzatori. Il Segretario della Uil di Agrigento, Gero Acquisto, si unisce al corteo sottolineando l’importanza della manifestazione: “È giusto e doveroso che il Paese si schieri contro la violenza perpetrata ai danni dei professionisti sanitari che ogni giorno sono impegnati sul campo a tutela della salute dei cittadini, ma che troppo spesso sono vittime di manifestazioni di aggressività, fisica e verbale. E’ necessario tutelare l’incolumità di tutti i professionisti sanitari ogni giorno in prima linea al servizio dei cittadini.”