Non solo il Superenalotto. Anche il lotto e il 10eLotto regalano vincite in provincia di Agrigento. A Ravanusa per un terno secco sulla ruota di Palermo, s’è portato a casa ben 45 mila euro. I numeri che il fortunato giocatore ha indovinato sono il 10, il 18 e il 72. A Sciacca un altro giocatore ha vinto 7.500 euro grazie ad un “6 oro” centrato al 10eLotto.