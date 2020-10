Stop alla Promozione: slitta la sfida tra Raffadali e Villabate

RAFFADALI. Ha riposato il Raffadali, che da poco ha cambiato l’allenatore scegliendo Giovanni Falsone al posto di Carlo Novara.

Raffadali che avrebbe dovuto disputare domani il recupero col Villabate, in cerca dei primi punti della stagione. Invece anche questo match slitterà a data da destinarsi.

Finora i gialloverdi del presidente Giacomo Lo Mascolo hanno accumulato 4 sconfitte consecutive e si ritrovano a zero punti in classifica. Per mister Falsone si tratta dunque di una “scommessa” che maturerà quando si potrà riprendere a giocare.