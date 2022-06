“Stoai- Simposio degli Dei” (VIDEO)

“Stoai- Simposio degli Dei”. Un progetto che attrae in modo particolare. Si tratta, infatti, di un progetto affascinante e……da gustare quello ideato da Antonio Alba e Simona Frenna. Una grande esperienza nel campo del turismo e in quello teatrale unisce la coppia che in conferenza stampa ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante godere della presenza di imprenditori che credono nel riscatto della nostra terra e offrono l’opportunità di lavoro frenando la fuga dei giovani. Presente alla conferenza anche lo chef Rosario Matina. C’è da dire che i piatti che verranno preparati sono il risultato di un’attenta ricerca. In pratica sarà possibile gustare i cibi dell’antica Grecia da cui la cucina siciliana trae origine e ne custodisce i sapori. Eugenio Cairone