Covid in provincia di Agrigento, 440 nuovi positivi (negli ultimi 3 giorni)

Nessuna nuova vittima, ma negli ultimi 3 giorni, diagnosticati altri 440 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 1.346 tamponi processati. Emerge dal bollettino giornaliero dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 101.543 (1 marzo 2020 – 12 giugno 2022). In totale i guariti sono 99.186. Gli attuali positivi sono 1.800, di cui 1.777 in isolamento domiciliare, e 23 ricoverati in ospedale. Sono 3 i pazienti che si trovano ricoverati in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 17 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 2 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 1 in un ospedale fuori provincia. Complessivamente 557 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 433.692 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 12 giugno 2022 sono 389.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 12 giugno: Agrigento 13.865 (389 attuali contagiati, 13.421 guariti e 55 deceduti); Alessandria della Rocca 499 (7 attuali contagiati, 490 guariti e 2 deceduti); Aragona 1.905 (41 attuali contagiati, 1.856 guariti e 8 deceduti); Bivona 816 (15 attuali contagiati, 800 guariti e 1 deceduto); Burgio 540 (6 attuali contagiati, 531 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 316 (2 attuali contagiati, 311 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 599 (4 attuali contagiati, 589 guariti, e 6 deceduti); Camastra 545 (9 attuali contagiati, 530 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.486 (21 attuali contagiati, 1.462 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.558 (43 attuali contagiati, 2.495 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 9.774 (119 attuali contagiati, 9.597 guariti e 58 deceduti); Casteltermini 1.804 (35 attuali contagiati, 1.761 guariti e 8 deceduti); Castrofilippo 721 (8 attuali contagiati, 707 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 757 (7 attuali contagiati, 746 guariti e 4 deceduti); Cianciana 748 (10 attuali contagiati, 732 guariti e 6 deceduti); Comitini 226 (4 attuali contagiati, e 222 guariti); Favara 9.760 (174 attuali contagiati, 9.555 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.158 (3 attuali contagiati, 1.151 guariti e 4 deceduti); Joppolo Giancaxio 290 (2 attuali contagiati, 287 guariti e 1 deceduto); Licata 7.739 (127 attuali contagiati, 7.571 guariti, 41 deceduti); Lucca Sicula 349 (5 attuali contagiati, 343 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.511 (42 attuali contagiati, 2.453 guariti e 16 deceduti); Montallegro 601 (7 attuali contagiati, 586 guariti e 8 deceduti); Montevago 509 (13 attuali contagiati, 494 guariti e 2 deceduti); Naro 1.459 (10 attuali contagiati, 1.436 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.693 (39 attuali contagiati, 5.617 guariti e 37 deceduti); Porto Empedocle 4.050 (78 attuali contagiati, 3.955 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.852 (17 attuali contagiati, 1.827 guariti e 8 deceduti); Raffadali 3.057 (61 attuali contagiati, 2.977 guariti, e 19 deceduti); Ravanusa 2.573 (16 attuali contagiati, 2.543 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.167 (20 attuali contagiati, 1.142 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.527 (46 attuali contagiati, 4.448 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 880 (18 attuali contagiati, 834 guariti e 28 deceduti); San Biagio Platani 743 (12 attuali contagiati, 721 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.694 (14 attuali contagiati, 1.674 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 331 (5 attuali contagiati, 325 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 458 (8 attuali contagiati, 448 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.297 (20 attuali contagiati,1.266 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 836 (47 attuali contagiati, 786 guariti e 3 deceduti); Sciacca 8.650 (273 attuali contagiati, 8.328 guariti e 49 deceduti); Siculiana 1.375 (22 attuali contagiati, 1.346 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 275 (1 attuale contagiato, 273 guariti e 1 deceduto).

Un solo migrante risulta attualmente positivo al Covid nelle strutture di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.