Il personaggio Varo diventa un mezzo busto, Aronica: “Sono diventato una statua”

Nella passata stagione ha interpretato “Varo” nella serie “Barbari” su Netflix, un enorme successo da parte della critica e del pubblico. L’attore agrigentino, Gaetano Aronica, nella seconda stagione non ci sarà perché il personaggio di Varo, nella scena finale, si uccide. Ma nel promo “spunta” il mezzo busto del personaggio, dunque, di Gaetano Aronica e lui ci scherza su: “E così sono diventato una statua… non male per un uomo solo”. Ha vestito i panni di diversi personaggi storici e non, una carriera che vanta di un’importante collaborazione con Giuseppe Tornatore , in Malèna e Baarìa , e non solo, ma i panni di una statua, Aronica, non li aveva proprio mai vestiti. La “Battaglia di Teutoburgo”, una delle più dolorose sconfitte romane: è questa l’ambientazione storica della produzione che ha visto impegnato l’attore agrigentino per quasi cinque mesi di riprese avvenute in Ungheria nelle foreste a nord di Budapest.