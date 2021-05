Stingo: “Se in un Comune c’è una mela marcia, noi la estirpiamo”

“Faccio i complimenti ai carabinieri della Stazione di Aragona, e al maresciallo Scibetta, ed esprimo la mia vicinanza al sindaco di Aragona Pendolino, al Consiglio comunale e alla cittadinanza tutta, perché qui non stiamo parlando male di Aragona, anzi, stiamo evidenziando come in un Comune la mela marcia c’è, e noi la estirpiamo”. Lo ha detto il colonnello Vittorio Stingo, comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, a margine della conferenza stampa sulla vicenda del dirigente dell’Utc del Comune di Aragona, indagato per peculato.

“Il Comune deve andare avanti a testa alta – continua l’ufficiale dell’Arma -, il Sindaco deve essere sereno, perché i militari dell’Arma dei carabinieri sono dappertutto, e sono disponibili”.