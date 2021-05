Grotte. Il consiglio comunale approva il regolamento TARI con delle novità

Il consiglio comunale di Grotte ha approvato il regolamento TARI. Tra le novità c’è la riduzione del 20% sulla parte variabile della tariffa a chi decide di aderire alla pratica del compostaggio domestico. Il Presidente del consiglio comunale , Aristotele Cuffaro, commenta: ” Dopo anni di ristrettezze introduce importanti novità a favore del cittadino”. Il regolamento introduce tre importanti a favore del contribuente: saranno esentate dal tributo tutte quelle unità immobiliari prive di energia elettrica e utenza idrica; la seconda interessa le famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, le famiglie economicamente disagiate e le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale. L’art. 26 infatti prevede che il Consiglio Comunale, in sede di approvazioni delle tariffe TARI, potrà deliberare riduzioni ed esenzioni di valenza sociale, assicurando la copertura finanziaria con risorse diverse dai proventi del tributo, non gravando quindi direttamente sugli altri contribuenti. La terza novità è indirizzata a chi contribuisce alla riduzione dei rifiuti organici che vengono conferiti al servizio pubblico prevedendo quindi una riduzione del 20% sulla parte variabile del tributo a tutte quelle utenze che decideranno di aderire al compostaggio domestico. La pratica sarà incentivata inoltre attraverso la fornitura in comodato d’uso gratuito di apposite compostiere. “La riduzione sul tributo – spiega Cuffaro- è subordinata alla presentazione di apposita istanza, che attesti l’avvenuta attivazione della pratica del compostaggio domestico, secondo le modalità e la tempistica previste dal nuovo “Regolamento comunale per la pratica del compostaggio”, e alla sottoscrizione di apposita convenzione. La procedura dovrà essere attuata anche per le utenze che già detengono una compostiera.”