Investe scooter e scappa, poi si presenta in caserma: denunciata donna

Alla guida di una Volkswagen Golf, ha investito un ciclomotore, Piaggio Liberty 50, e anziché fermarsi e prestare i soccorsi, ha accelerato allontanandosi dal luogo dell’incidente stradale. Il minorenne empedoclino, alla guida del mezzo a due ruote, ha riportato vari traumi, ed è stato trasferito con un’ambulanza del 118, all’ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici, gli hanno diagnosticato lesioni facciali e un trauma cranico, giudicati guaribili in venti giorni.

Al volante dell’auto c’era una donna, una cinquantaduenne di Porto Empedocle, che dopo ore si è presentata alla caserma dei carabinieri della locale Stazione, raccontando di essere stata lei ad investire il ragazzo. E’ stata denunciata in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per omissione di soccorso e lesioni personali. Ha ammesso d’essere scappata per paura.

Il sinistro è avvenuto, ieri sera verso le 21, lungo il viale Aldo Moro, a Porto Empedocle. Qui si sono precipitati i carabinieri della Stazione di Porto Empedocle, che hanno però faticato a trovare il Piaggio Liberty 50. Il ciclomotore era sparito, perché il minore lo guidava senza aver mai conseguito la patente. Motivo per il quale il ragazzino è stato anche contravvenzionato.