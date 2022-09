Stefano Zammito torna ad indossare la maglia dell’Aragona.

Quando il mercato in entrata sembrava chiuso arriva la bomba di mercato in casa Aragona: Stefano Zammito è biancazzurro. Il cuore pulsante di Stefano è sempre stato biancazzurro e così dopo l’inizio di stagione in maglia Akragas (Eccellenza), il classe 2005 è tornato ad indossare la maglia della propria città. Ad annunciare il lieto ritorno è il presidente Luigi Morreale, felice di riabbracciare il giovane talento di casa. Nella passata stagione Stefano è stato autentico trascinatore a suon di goal con l’under 19 e determinante per la vittoria finale del campionato di terza categoria. Già da stasera il giovane talento sarà a disposizione di mister Bennardo per questa nuova ed affascinante avventura. La società A.s.d. Aragona Calcio ringrazia la società Akragas per la professionalità e disponibilità dimostrata.