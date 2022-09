Al Teatro della Valle arriva Irama

Proseguono gli appuntamenti di Destinazione Agrigento. Dopo il successo annunciato di giovedì sera per Elisa che ha incantato il pubblico ai piedi del Tempio di Giunone nella magica Valle dei Templi con il suo spettacolo “Back to the Future Tour 2022”, questa sera, 3 settembre, è previsto per il Festival “Il Mito” il concerto di Irama, sempre al Teatro di Piano San Gregorio. Giovanissimo, ma già ritenuto tra i più talentuosi nuovi cantautori italiani, nel suo tour ha sempre registrato il sold out. Il 4 settembre è in programma “Tarantè” con Mario Incudine, uno dei personaggi più rappresentativi della nuova world music italiana, insieme al Gruppo di Canto Popolare Favarese e la voce di Fiorenza Calogero. Con loro i Malarazza 100% Terrone. Lo spettacolo, proposto da Artisti Associati 87, è gratuito e vuole raccontare la Sicilia della tradizione popolare più autentica. Il 10 settembre dalle 21,30 si svolgerà la II edizione di SitaFest, in piazza Madonna della Catena a Villaseta. Ospite della Serata, “Dancing Queen”, la cover band ’70-’80 dance con la voce di Ida Andriolo, Davide Lombardo alla batteria, Riccardo Coraro alla chitarra, Salvatore Scelsi alle tastiere e Marco Smeraldi al basso. Dopo toccherà alla guest star della serata: la cantante e conduttrice Anna Tatangelo, che ha inciso ormai più di un centinaio di canzoni, otto album di inediti all’attivo ed emozionante interprete di celebri canzoni come “Dio, come ti amo”, “Mamma”, “Tu sì ‘na cosa grande” e tante altre. L’11 settembre è in programma “A due ruote sulla Costa del Mito”, in collaborazione con il Vespa Club Pirandello di Porto Empedocle. Il raduno è previsto in piazza Madonna della Catena a Villaseta alleore 8,30. Da lì alle 10 partirà l’itinerario turistico lungo un tratto della Costa del Mito. Alle ore 12 il rientro in piazza, dove si svolgerà la 13^ benedizione delle vespe, delle moto, dei caschi e dei centauri in occasione della Festa dedicata alla Madonna della Catena. A seguire verrà offerto un rinfresco e sarà sorteggiato un gadget. La partecipazione è gratuita. Per tutti gli appuntamenti di Destinazione Agrigento si può consultare il link del Comune di Agrigento

https://agrigento.comune.digital/eventi/c/0 dove è possibile trovare tutto il calendario fittissimo di cultura e intrattenimento.