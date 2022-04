Stava realizzando una piscina abusiva, denunciata una donna

Ha fatto costruire senza autorizzazioni due cisterne e una piattaforma di 90 metri quadrati per realizzare una piscina. Una casalinga, quarantaseienne, di Lampedusa è stata denunciata, alla Procura di Agrigento, per abusivismo edilizio. L’operazione è stata portata a termine dai carabinieri della Stazione isolana.

I militari dell’Arma continuano ad effettuare controlli, e ispezioni, per contrastare quello che è un vero e proprio fenomeno, sulla più grande delle Pelagie. Le denunce, negli ultimi mesi, si sono moltiplicate. Ed è proprio in questo contesto che in via Del Sole è stato scoperto l’ennesimo manufatto realizzato abusivamente.