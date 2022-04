Devastate quattro auto: vandali scatenati

Quattro auto sono state danneggiate, negli ultimi giorni, e in zone diverse di Canicattì. In tutti i casi è stata rigata la carrozzeria. I danneggiamenti hanno riguardato una Fiat Panda, di proprietà di un cinquantottenne che aveva lasciato la sua macchina posteggiata in via Verona; una Mercedes, in uso ad un ventiduenne, che aveva parcheggiato in via San Gaetano; una Citroen C3 intestata ad un settantaduenne, in via Senatore Sammartino, e una Nissan Qashqai appartenente ad una trentenne, che l’aveva parcheggiata in via Regina della Pace.

I raid sarebbero stati compiuti con oggetti appuntiti. Le vittime hanno formalizzato le denunce, a carico di ignoti, ai poliziotti del Commissariato cittadino. Gli agenti hanno già verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza nelle zone teatro dei raid.