Covid in provincia di Agrigento: 452 nuovi positivi. In aumento i ricoveri in ospedale

Nessuna nuova vittima per Covid, e registrati 452 nuovi casi positivi, a fronte di 1.842 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 82.106 (1 marzo 2020 – 7 aprile 2022). In totale i guariti sono 70.579. Gli attuali positivi salgono a 11.010, di cui 10.960 in isolamento domiciliare, e 50 ricoverati in ospedale (più 5 rispetto a ieri). Un paziente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 19 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 28 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e 2 ricoverati in strutture lowcare. Complessivamente 517 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 367.782 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report del 7 aprile 2022 sono 1.716.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 7 aprile: Agrigento 10.992 (1.716 attuali contagiati, 9.228 guariti e 48 deceduti); Alessandria della Rocca 400 (49 attuali contagiati, 350 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.390 (262 attuali contagiati, 1.122 guariti e 6 deceduti); Bivona 499 (85 attuali contagiati, 413 guariti e 1 deceduto); Burgio 311 (48 attuali contagiati, 260 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 274 (29 attuali contagiati, 242 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 460 (36 attuali contagiati, 418 guariti, e 6 deceduti); Camastra 448 (49 attuali contagiati, 393 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.283 (127 attuali contagiati, 1.154 guariti e 2 deceduti); Campobello di Licata 2.086 (203 attuali contagiati, 1.865 guariti, e 18 deceduti); Canicattì 8.497 (1.055 attuali contagiati, 7.386 guariti e 56 deceduti); Casteltermini 1.444 (205 attuali contagiati, 1.232 guariti e 7 deceduti); Castrofilippo 604 (82 attuali contagiati, 516 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 602 (69 attuali contagiati, 529 guariti e 4 deceduti); Cianciana 616 (133 attuali contagiati, 477 guariti e 6 deceduti); Comitini 187 (32 attuali contagiati, e 155 guariti); Favara 7.820 (1.213 attuali contagiati, 6.576 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.004 (119 attuali contagiati, 882 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 225 (24 attuali contagiati, 200 guariti e 1 deceduto); Licata 6.583 (887 attuali contagiati, 5.657 guariti, 39 deceduti); Lucca Sicula 243 (53 attuali contagiati, 189 guariti, 1 deceduto); Menfi 1.894 (334 attuali contagiati, 1.545 guariti e 15 deceduti); Montallegro 475 ( 56 attuali contagiati, 412 guariti e 7 deceduti); Montevago 318 (53 attuali contagiati, 263 guariti e 2 deceduti); Naro 1.237 (165 attuali contagiati, 1.059 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.294 (587 attuali contagiati, 4.672 guariti e 35 deceduti); Porto Empedocle 3.424 (483 attuali contagiati, 2.924 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.510 (149 attuali contagiati, 1.356 guariti e 5 deceduti); Raffadali 2.462 (316 attuali contagiati, 2.128 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.367 (183 attuali contagiati, 2.170 guariti, 14 deceduti); Realmonte 939 (158 attuali contagiati, 777 guariti e 4 deceduti); Ribera 3.795 (217 attuali contagiati, 3.546 guariti e 32 deceduti); Sambuca di Sicilia 556 (54 attuali contagiati, 475 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 470 (94 attuali contagiati, 367 guariti, e 9 deceduti); San Giovanni Gemini 1.427 (141 attuali contagiati, 1.280 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 217 (44 attuali contagiati, e 173 guariti); Santa Elisabetta 357 (86 attuali contagiati, 270 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.053 (177 attuali contagiati, 866 guariti e 10 deceduti); Santo Stefano Quisquina 568 (58 attuali contagiati, 507 guariti e 3 deceduti); Sciacca 5.963 (1.006 attuali contagiati, 4.913 guariti e 44 deceduti); Siculiana 1.074 (130 attuali contagiati, 938 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 188 (33 attuali contagiati, 154 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.