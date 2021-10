Statuto Fondazione Pirandello, il comune: “A lavoro per un’offerta di alto livello”

“Un nuovo Statuto che serva a dare stabilità e un rilancio soprattutto dopo lo “stop” causato

Con queste premesse il Comune di Agrigento annuncia di essere a lavoro “ per consegnare, finalmente , alla città il nuovo a Fondazione Teatro Pirandello. La giunta Micciché interviene dopo che nei giorni scorsi era stata inserita a ll’Ordine del Giorno del Civico consiglio comunale proprio l’approvazione dello statuto e rinviata su proposta del consigliere La Felice. “L’ approvazione del nuovo testo statutario- si legge in una nota- consentirà di dare un nuovo e più stabile assetto rappresentativo all’Ente Fondazione che sarà in grado di offrire un’offerta culturale di alto livello. Si tratta – afferma l’assessore alla cultura e allo spettacolo Costantino Ciulla – di un primo importante passo che servirà soprattutto a nominare il nuovo presidente della Fondazione, ruolo ad oggi carente in funzione della impossibilità da parte del Sindaco e dell’assessore al ramo di ricoprire più incarichi per inconferib ilità e incompatibilità , secondo quanto previsto dalla normativa vigente . Ed,infatti, la Fondazione , sotto questo punto di vista , or a mai da anni era ed è sprovvista della figura del Presidente, condizione che certamente non poteva trovare continuità con l’attuale amministrazione che intende lavorare in trasparenza e legittimità ” . dall’emergenza pandemica.”, alla città il nuovo Statuto dell del nuovoconsentirà

“Grazie al lavoro della V Commissione Consiliare, dei consiglieri comunali e dell’amministrazione

tutta – continua l’assessore Ciulla – a breve saremo in grado di offrire alla città uno strumento che

si apre al mondo della cultura, dell’arte, della musica e dello spettacolo garantendo standard

qualitativamente elevati e con artisti di primo piano”. “Ringrazio altresì – sottolinea Ciulla –

quanti in questi mesi, dietro le quinte, hanno voluto dare un contributo fattivo e collaborativo per quella che sarà una nuova stagione teatrale, e non solo, che si aprirà a tutte le realtà ad oggi non

valorizzate. Una visione lungimirante – conclude Ciulla – che solo grazie a chi ha lavorato e lavora senza clamore permetterà alla città di Agrigento di essere vero ‘ombelico’ del mondo del teatro, dell’arte e della cultura”.