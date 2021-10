Covid in Sicilia, calano i contagi: in arrivo la zona bianca

La curva dei contagi in Sicilia schizza verso il basso, e oramai il ritorno in zona bianca è una certezza (da sabato 9 o lunedì 11 ottobre). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 183 nuovi casi di Covid, su 11.738 tamponi e l’indice di positività è calato all’1,6% (ieri era al 3,5%). La Sicilia, così, scende al terzo posto per numeri di contagi giornalieri. Sono 6 i decessi. Lo riporta il bollettino del Ministero della Salute di lunedì 4 ottobre.

I nuovi casi nelle singole province siciliane: Palermo: 19 (83.718 casi complessivi dall’inizio della pandemia); Catania: 84 (75.035); Messina: 23 (34.132); Siracusa: 27 (23.395); Ragusa: 6 (19.706); Trapani: 7 (19.654); Caltanissetta: 7 (17.739); Agrigento: 10 (17.225); Enna: 0 (9.201).

Attualmente ci sono 13.617 positivi, di cui 436 ricoverati in regime ordinario, 50 in terapia intensiva e 13.131 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 279.336, mentre i decessi a 6.852.