L’attesa è finita. Oggi, alle 18:30 allo stadio Esseneto di Agrigento, l’Akragas SLP si presenterà ufficialmente alla città in vista della stagione sportiva 2025/26.

Sarà una serata di sport, passione e identità biancazzurra, con protagonisti dirigenti, staff tecnico e calciatori. Sul videowall scorreranno i volti dei nuovi innesti e dei confermati, mentre il team manager Maurizio Capraro scandirà a uno a uno i nomi dei componenti della rosa.

A fare gli onori di casa il presidente Salvo La Porta, insieme al vicepresidente Giuseppe La Morella, al direttore generale Giancarlo Rosato, al direttore sportivo Tino Longo, al tesoriere Salvatore Falzone e al resto della dirigenza. Ci sarà anche lo staff tecnico guidato da mister Seby Catania, affiancato dal viceallenatore Gerardo De Rosa, dal match analyst Sebastiano Russo, il collaboratore tecnico Ciccio Nobile e tutti i collaboratori che ogni giorno lavorano dietro le quinte.

Un momento solenne, ma anche di festa, che segna la rinascita della società biancazzurra dopo mesi difficili. «Questa squadra non è solo un gruppo di calciatori, ma una famiglia che porta con sé passione, sacrificio e l’amore per i colori biancoazzurri» – ha dichiarato il presidente La Porta nel messaggio ufficiale ai tifosi.

La presentazione arriva a pochi giorni dal debutto ufficiale in Coppa Italia di Promozione (domenica 21 settembre ad Aragona contro l’Aragona Calcio) e dalla prima giornata di campionato, prevista per il 28 settembre all’Esseneto.

Stasera, però, il campo lascerà spazio alle emozioni: l’Esseneto si accende per accogliere l’Akragas, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.

