E’ stato trovato in possesso di un panetto di hashish, un bilancino di precisione e un coltello sporco di droga. Un ventiquattrenne, di nazionalità tunisina, senza permesso di soggiorno, ma domiciliato ad Agrigento, è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento. Deve rispondere dell’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti, nel corso della perquisizione, hanno trovato e sequestrato anche una agendina con nomi e cifre di presunti clienti. L’arresto, in flagranza di reato, è scattato in pieno centro ad Agrigento. L’immigrato, dal controllo sulle generalità, è risultato essere irregolarmente presente sul territorio nazionale.

