La Procura di Agrigento ha disposto nuovi accertamenti nell’inchiesta sull’incidente stradale costato la vita a Giuseppe Vinti, ventenne di Raffadali. Il drammatico sinistro si è verificato lo scorso 3 settembre lungo la strada provinciale 17, in territorio di Montaperto. Il sostituto procuratore Annalisa Failla ha conferito all’ingegnere Antonio Barcellona l’incarico di svolgere una perizia cinematica utile alla ricostruzione della dinamica dei fatti. Il consulente, che depositerà i risultati entro tre mesi, dovrà in particolare valutare tempi, spazi e velocità del veicolo finito nel burrone.

Giuseppe Vinti si trovava a bordo di una Fiat Punto in compagnia di altri quattro amici. Per motivi ancora in corso di accertamento il conducente dell’auto ha perso il controllo finendo la corsa fuori dalla sede stradale. Per il ventenne non c’è stato nulla da fare. La procura di Agrigento negli scorsi giorni ha iscritto nel registro degli indagati proprio l’amico della vittima che si trovava al volante con l’ipotesi di reato di omicidio stradale. L’indagato è difeso dall’avvocato Stefano Catalano mentre i familiari di Giuseppe Vinti hanno nominato l’avvocato Rita Parla.

