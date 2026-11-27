Una spirale di sopraffazione nata dal rifiuto di accettare la fine di una relazione sentimentale è al centro del processo in corso di svolgimento davanti al giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Fulvia Veneziano. Sul banco degli imputati siede un 44enne del posto, accusato di atti persecutori e sequestro di persona ai danni dell’ex compagna, che ha deciso di costituirsi parte civile in aula dopo mesi di paure. La vittima si è costituita parte civile con l’assistenza dell’avvocato Teres Alba Raguccia.

L’inchiesta della Procura ricostruisce una serie di episodi risalenti alla fine dello scorso anno. L’uomo avrebbe sottoposto la donna a una pressione psicologica costante fatta di minacce e molestie, culminata in una vera e propria aggressione in casa: dopo averla chiusa a chiave all’interno dell’abitazione per impedirle di fuggire, l’avrebbe umiliata sputandole addosso e puntandole contro un paio di forbici con la minaccia di colpirla.

Anche a convivenza ormai terminata, l’incubo sarebbe proseguito a distanza con l’invio continuo di messaggi e posta elettronica dal tono minaccioso. A mettere fine all’escalation sono stati i carabinieri della Compagnia di Agrigento, intervenuti dopo la denuncia della vittima per raccogliere testimonianze e riscontri.

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