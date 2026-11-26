Fontanelle aspetta risposte da Sodano: Centro sociale fermo e problemi ancora irrisolti

Il Comitato “Fontanelle Insieme” torna a chiedere un confronto con la Giunta. Dopo l’incontro del 29 settembre, i residenti lamentano l’assenza di riscontri concreti e sollecitano interventi sul quartiere.

A Fontanelle il problema non è soltanto quello degli interventi che mancano, ma anche delle risposte che non arrivano. Il Comitato “Fontanelle Insieme” torna a sollecitare l’amministrazione Sodano, chiedendo che agli incontri con i cittadini seguano impegni concreti e tempi certi.

La richiesta è quella di una seduta itinerante della Giunta comunale nel quartiere, con la disponibilità del Comitato a mettere a disposizione la propria sede per un confronto diretto con residenti e amministratori.

Un’iniziativa che arriva dopo l’incontro del 29 settembre con il sindaco e alcuni assessori. Da allora, secondo quanto riferito dal Comitato, non sarebbero arrivati riscontri operativi sulle questioni affrontate. Anche una successiva richiesta formale, trasmessa l’8 novembre e protocollata il giorno successivo, sarebbe rimasta senza risposta.

Il Centro sociale e gli altri nodi da sciogliere

La situazione più evidente riguarda il Centro sociale, i cui lavori risultano nuovamente fermi. Un’opera attesa dal quartiere, sulla quale i residenti chiedono di conoscere le ragioni dello stop e soprattutto le prospettive per il completamento.

Ma non è l’unica questione. Restano da affrontare la sicurezza stradale in viale Sicilia e via Alessio Di Giovanni, la situazione della pista ciclabile e le carenze nella pulizia e nella scerbatura.

C’è poi un aspetto che merita particolare attenzione: alcuni cittadini si sarebbero dichiarati disponibili a intervenire gratuitamente per rimuovere le sterpaglie negli spazi esterni della scuola e curare le aiuole di piazza Barone Celsa. Anche queste iniziative, tuttavia, sarebbero in attesa delle autorizzazioni comunali.

La disponibilità dei cittadini non basta

È proprio questo uno degli aspetti più significativi della segnalazione: cittadini pronti a collaborare, senza chiedere risorse economiche al Comune, che non riescono ancora a trasformare la propria disponibilità in interventi concreti.

Il Comitato non reclama trattamenti privilegiati. Chiede attenzione, ascolto e soprattutto risposte verificabili.

Per l’amministrazione Sodano si presenta dunque un’occasione per dimostrare che il dialogo con i quartieri non si esaurisce negli incontri istituzionali. Fontanelle chiede di essere ascoltata, ma soprattutto di vedere affrontati problemi che attendono ancora una soluzione.

La richiesta è semplice: meno attese e più fatti.

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