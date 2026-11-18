È indagato per atti persecutori e diffamazione aggravata un uomo raggiunto da un’ordinanza di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sorella, disposta dal Gip del tribunale di Sciacca su richiesta della locale Procura.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri della stazione di Santa Margherita di Belice, l’indagato avrebbe preso di mira la donna per un lungo periodo pubblicando ripetutamente sul proprio profilo Facebook messaggi offensivi, minacciosi e gravemente lesivi della sua reputazione.

Una campagna denigratoria costante che avrebbe provocato nella vittima un grave e persistente stato di ansia e paura per la propria incolumità. Oltre a non potersi avvicinare alla sorella, il giudice ha imposto all’uomo il divieto assoluto di comunicare con lei in qualsiasi forma, anche indirettamente tramite telefono o piattaforme social.

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