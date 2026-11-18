È stata assolta con la formula più ampia, «perché il fatto non sussiste», una donna di 49 anni originaria di Canicattì finita a processo con l’accusa di violazione degli obblighi di assistenza familiare. La sentenza è stata pronunciata dal giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Katia La Barbera.

Secondo l’impianto accusatorio, la donna avrebbe fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minorenne, arrivando a cacciarlo di casa al culmine di una furibonda lite domestica, in un contesto aggravato dall’abuso di alcolici.

Al termine del dibattimento, però, il giudice ha accolto integralmente le argomentazioni e la linea difensiva sostenute dal legale dell’imputata, l’avvocato Angelo Asaro, facendo cadere ogni addebito.

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