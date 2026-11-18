È stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico un uomo indagato dalla Procura di Sciacca con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e minacce nei confronti della compagna convivente.
Secondo quanto ricostruito dai carabinieri durante le indagini, l’indagato avrebbe sottoposto la donna a una prolungata condizione di sopraffazione fatta di continui insulti, umiliazioni e aggressioni fisiche, spesso compiute in stato di alterazione alcolica.
In un episodio particolarmente grave, l’uomo le avrebbe puntato contro un coltello da cucina minacciandola di morte. Le violenze si sarebbero consumate anche alla presenza delle figlie minorenni della coppia.
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