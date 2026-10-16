Stadio Esseneto, Licata chiede di accelerare: incognita sulla gara in notturna contro il Marsala

Il consigliere comunale sollecita il completamento degli adempimenti per consentire all’Akragas di giocare sotto i riflettori. Resta da chiarire la possibilità di una consegna anticipata dell’impianto. Intanto circola l’ipotesi di un’amichevole inaugurale, distinta dalla partita ufficiale.

AGRIGENTO – Accelerare le procedure per consentire all’Akragas di disputare in notturna la sfida contro il Marsala, indicata in calendario per il 25 ottobre. È la richiesta avanzata in Consiglio comunale da Cristian Licata, che ha sollecitato l’amministrazione a seguire da vicino gli ultimi passaggi necessari per l’utilizzo serale dello stadio Esseneto.

«Se possiamo un attimo accelerare con il Rup e il direttore dei lavori, affinché si desse l’opportunità alla società e alla città, soprattutto, di disputare una partita che è uno scontro diretto tra le capoliste in notturna», ha dichiarato Licata, rivolgendosi al sindaco e all’assessore allo Sport. «Sarebbe una bellissima cosa per la città e sarebbe una prima gioia per la città di Agrigento», ha aggiunto.

Consegna anticipata, resta il nodo tecnico

Dopo la seduta consiliare, il consigliere ha riferito di aver parlato con l’assessore allo Sport, che avrebbe a sua volta contattato il direttore dei lavori per verificare la possibilità di accelerare l’iter.

Secondo quanto riferito da Licata, al momento non ci sarebbero le condizioni per autorizzare la consegna anticipata dello stadio. A pesare sarebbero le responsabilità tecniche connesse all’utilizzo dell’impianto prima del completamento degli adempimenti previsti. Tra le criticità ipotizzate dal consigliere figura anche l’eventualità di un malfunzionamento dell’illuminazione durante la gara.

Si tratta, tuttavia, di informazioni riferite da Licata: non è stata acquisita una dichiarazione diretta del direttore dei lavori. La possibilità di disputare in notturna la partita contro il Marsala resta quindi da verificare, anche alla luce degli adempimenti tecnici e amministrativi ancora necessari.

Nuove torri faro, attesi gli ultimi adempimenti

Il progetto per il nuovo impianto di illuminazione dell’Esseneto è stato sostenuto da un finanziamento regionale di 1,33 milioni di euro, annunciato nel febbraio 2025. Nei mesi successivi sono proseguite le procedure relative all’affidamento dei lavori e al collaudo, mentre nel 2026 sono state documentate le operazioni di installazione delle torri faro.

A settembre, AgrigentoOggi.it ha seguito gli aggiornamenti sulle verifiche e sull’omologazione dell’impianto, riportando anche la necessità di completare la documentazione e i verbali relativi alla certificazione.

Per fare chiarezza sulla vicenda occorre distinguere i diversi passaggi: il completamento dei lavori, le verifiche e il collaudo dell’impianto di illuminazione non coincidono necessariamente con l’autorizzazione all’utilizzo dello stadio. La possibilità di una consegna anticipata dipende quindi dall’esito delle verifiche e dal completamento degli adempimenti richiesti.

L’ipotesi di un’amichevole inaugurale

Parallelamente alla vicenda della gara contro il Marsala, in città circola l’ipotesi di organizzare un’amichevole di lusso per inaugurare il nuovo impianto di illuminazione. La possibilità viene associata a Gerlando Piparo, ex assessore comunale allo Sport, ma non è una proposta attribuita a Licata.

L’eventuale amichevole avrebbe una finalità inaugurale e celebrativa, mentre l’obiettivo dell’Akragas è poter disputare sotto i riflettori una partita ufficiale di campionato. Si tratta, dunque, di due appuntamenti distinti, che richiedono verifiche e valutazioni separate.

Akragas-Marsala, resta da definire la data

Un ulteriore elemento riguarda il calendario. Il 13 ottobre, MarsalaSport ha riportato la possibilità che la partita venga anticipata a sabato 24 ottobre alle 19.30, precisando che, a quel momento, non risultava ancora presentata una richiesta ufficiale.

La data e l’orario definitivi restano quindi da confermare. Parallelamente, sarà necessario chiarire se le procedure per l’utilizzo serale dell’Esseneto potranno essere completate in tempo utile.

La richiesta di Licata punta ad accelerare i tempi, ma la possibilità di vedere l’Akragas in notturna contro il Marsala dipenderà dalle decisioni degli organi competenti e dal completamento degli adempimenti necessari.

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