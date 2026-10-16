Cade in moto e finisce in ospedale. Un ventenne è stato denunciato a Favara dopo essere risultato positivo ad alcol e droga, mentre viaggiava a bordo di un motociclo rubato. Dovrà rispondere dei reati di guida in stato di ebbrezza alcolica, guida sotto l’effetto di stupefacenti e ricettazione. Il mezzo è stato posto sotto sequestro in attesa di essere riconsegnata al legittimo proprietario. L’incidente è avvenuto l’altra sera a pochi passi dalla centralissima via Roma.

Il giovane si trovava alla guida di una Honda quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso l’equilibrio rovinando pesantemente a terra. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il centauro al presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Fortunatamente, i traumi riportati dal ragazzo sono stati giudicati guaribili con una prognosi di pochi giorni.

I militari della Tenenza di Favara, avviando le indagini sulla dinamica del sinistro, hanno controllato la targa e il telaio della moto, scoprendo che la Honda era in realtà provento di furto. A completare il quadro sono stati i successivi esami eseguiti in ospedale: i test risultati hanno evidenziato come il giovane si fosse messo alla guida con un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti dalla legge e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

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