Stadio Esseneto illuminato, Sodano: «Agrigento deve fare squadra»

Chissà se, raccontando il ritorno trionfale di Esseneto, accolto secondo la tradizione da 300 cavalli bianchi, il sindaco Michele Sodano ha immaginato per un istante un’accoglienza simile anche per sé, tornato ad Agrigento dopo anni trascorsi lontano. Una suggestione con il sorriso: per ora, più che i cavalli bianchi, a illuminare il suo ritorno sono le luci dello stadio.

In occasione dell’accensione del nuovo impianto di illuminazione dello stadio Esseneto, il primo cittadino ha lanciato un messaggio chiaro: Agrigento deve superare le divisioni e ritrovare la capacità di progettare il proprio futuro, trasformando le potenzialità del territorio in risultati concreti.

Sodano ha riconosciuto i meriti di chi ha contribuito all’iniziativa, ringraziando il consigliere ed ex assessore Gerlando Piparo e gli uffici comunali per il lavoro svolto, anche nel superamento delle complessità burocratiche.

«Il calcio ci insegna l’importanza di fare squadra»: da questa metafora Sodano ha lanciato un appello alla città, invitando a superare le divisioni politiche per affrontare insieme le criticità di Agrigento e rilanciarne le potenzialità.

Agli agrigentini che vivono lontano, Sodano ha rivolto un invito a tornare e a contribuire alla crescita della città.

Il sindaco ha riconosciuto apertamente le difficoltà del presente, senza rinunciare a sottolineare le potenzialità di Agrigento. Per il suo rilancio ha indicato quattro punti di riferimento: legalità, giustizia sociale, collaborazione e progettazione.

La chiusura è affidata a un doppio incitamento: «Forza Akragas e forza Agrigento».

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