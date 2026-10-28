Il Favara ferma la capolista Reggina: spettacolo al Bruccoleri, finisce 2-2
I gialloblù di Antimo Iunco confermano il buon momento e conquistano un punto prezioso contro la formazione amaranto. Marchica apre le marcature, poi il botta e risposta fino al definitivo pareggio di Deiana Testoni.
Il CastrumFavara ferma la capolista Reggina e conferma il suo buon momento di forma. Allo stadio Giovanni Bruccoleri, nel recupero della nona giornata del campionato di Serie D, girone I, la formazione gialloblù guidata da Antimo Iuncoconquista un pareggio per 2-2 contro gli amaranto allenati da Marco Marchionni.
Una prestazione di carattere per il Favara, capace di tenere testa a una delle formazioni più attrezzate del campionato e di rispondere colpo su colpo agli avversari.
La partita si sblocca al 15′ con Giuseppe Marchica, capitano dei gialloblù, che porta avanti i padroni di casa. La reazione della Reggina è immediata: appena quattro minuti dopo, al 19′, Giuliano Alma ristabilisce la parità.
Nella ripresa sono gli amaranto a trovare il vantaggio con Abonckelet al 58′, ribaltando il risultato. Il Favara, però, non si arrende e continua a cercare la rete del pareggio, che arriva al 75′ grazie a Gioele Deiana Testoni, entrato dalla panchina.
Il 2-2 finale premia la determinazione della squadra di Iunco, che riesce a fermare la corsa della capolista e a dare continuità al proprio percorso.
Un risultato importante anche sul piano del morale per la formazione favarese, che davanti al proprio pubblico dimostra di poter competere con avversarie di primo piano. Il pareggio contro la Reggina rappresenta un altro segnale positivo in questa fase della stagione.
CastrumFavara-Reggina 2-2
Marcatori: 15′ Marchica (F), 19′ Alma (R), 58′ Abonckelet (R), 75′ Deiana Testoni (F).
Allenatori: Antimo Iunco (CastrumFavara), Marco Marchionni (Reggina).
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