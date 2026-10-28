Cambio al vertice della Divisione Anticrimine della Questura di Agrigento. Il Primo Dirigente della Polizia di Stato, Giuseppe Andrea Morreale, si è insediato ufficialmente come nuovo responsabile dell’ufficio, prendendo il posto del pari grado Davide Mattaliano, destinato a un nuovo e prestigioso incarico alla guida dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Palermo. I dettagli sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa presieduta dal questore di Agrigento, Tommaso Palumbo.

Per Morreale si tratta di un atteso ritorno nella terra d’origine. Cinquantenne, originario di Aragona, sposato e padre di due figli, il neo dirigente vanta una profonda conoscenza del territorio agrigentino, dove ha già guidato la Sezione della Polizia Stradale per oltre undici anni, distinguendosi per il controllo capillare delle arterie stradali e per le numerose campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.

Laureato in Giurisprudenza e nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana nel giugno 2021, Morreale ha percorso le tappe della carriera nei ruoli dei funzionari come Commissario Capo, Vice Questore Aggiunto e Vice Questore, fino alla promozione a Primo Dirigente deliberata nel luglio dello scorso anno. Dall’aprile 2024 fino a questo mese, ha ricoperto l’incarico di comandante della Sezione Polizia Stradale di Palermo.

Prima dell’esperienza nella specialità, il funzionario ha maturato un solido bagaglio operativo nella Polizia giudiziaria e territoriale, distinguendosi alla guida dei Commissariati di P.S. di Marsala e di Castelvetrano. Tra i passaggi più significativi della sua carriera figura anche la partecipazione alla Commissione Prefettizia d’accesso ispettivo che ha successivamente decretato lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Campobello di Mazara.

Con questo nuovo insediamento, il Primo Dirigente assume le redini di un settore cruciale per la sicurezza della provincia, occupandosi di misure di prevenzione personali e patrimoniali, Daspo, ammonimenti e sorveglianze speciali, oltre a essere già stato designato per importanti servizi operativi sul delicato fronte dell’ordine pubblico.

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