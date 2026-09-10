AGRIGENTO – Nessun allarmismo, ma attenzione sì. Come è giusto che sia e come, secondo quanto si apprende, sarebbe stato richiesto dallo stesso club ospitato. La presenza ad Agrigento della formazione israeliana dell’Holon Yuvalim HC, impegnata nel fine settimana nella European Cup di pallamano, sarà accompagnata da specifici servizi di ordine pubblico predisposti dalla Questura.

L’attenzione riguarderà entrambe le giornate. Sabato è previsto un servizio di ordine pubblico, anche in relazione a una probabile sessione di allenamento della formazione israeliana. Domenica l’attenzione sarà maggiore, in concomitanza con la partita e con un sit-in pro Palestina, per il quale sarà predisposto uno specifico servizio di ordine pubblico.

L’obiettivo è garantire che tanto l’appuntamento sportivo quanto la manifestazione possano svolgersi regolarmente e in condizioni di sicurezza, mantenendo distinti i due eventi.

La presenza della squadra israeliana aveva già determinato una particolare attenzione sul fronte della sicurezza. Adesso arriva anche la predisposizione dei servizi da parte della Questura, in un fine settimana che vedrà Agrigento al centro di un appuntamento sportivo internazionale.

La gestione dell’evento arriva inoltre a pochi giorni dall’insediamento del nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Federico Palmieri, ufficiale con esperienze maturate anche nei ROS e nell’antiterrorismo.

Per il PalaEgoGreen sarà dunque un weekend europeo, con l’attenzione delle forze dell’ordine concentrata sulla sicurezza della delegazione, del pubblico e di quanti parteciperanno al sit-in. Leggi anche: Agrigento entra in Europa: al PalaEgoGreen la European Cup di pallamano

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