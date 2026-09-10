Il PalaEgoGreen porta Agrigento in Europa: due sfide di European Cup nel weekend

L’impianto di via Ugo La Malfa scelto per la doppia sfida dell’Albatro Siracusa contro gli israeliani dell’Holon. Nino Di Giacomo: «Una bella soddisfazione avere portato qui questo primo turno»

AGRIGENTO – Il PalaEgoGreen porta Agrigento sulla scena europea dello sport. Sabato 12 e domenica 13 settembre, con inizio alle ore 19, il palazzetto di via Ugo La Malfa ospiterà la doppia sfida del primo turno della EHF European Cup di pallamano tra l’Albatro Siracusa e gli israeliani dell’Holon Yuvalim.

Una scelta che rappresenta anche un importante riconoscimento per la struttura agrigentina, individuata per ospitare una competizione internazionale dopo che i rigidi criteri di omologazione dell’EHF non hanno consentito all’Albatro di disputare le gare europee nel proprio impianto di Siracusa.

«È una bella soddisfazione avere portato ad Agrigento questo primo turno di European Cup», commenta Nino Di Giacomo, presidente del Consorzio Vero Sport Agrigento, realtà che riunisce le associazioni impegnate nella gestione del PalaEgoGreen. «Le due partite si giocheranno sabato e domenica alle 19».

Un appuntamento che va dunque oltre il semplice evento sportivo. Il PalaEgoGreen, recentemente restituito alla piena fruizione e già casa della Pallavolo Aragona, dimostra di possedere caratteristiche e servizi capaci di sostenere manifestazioni di livello superiore: dagli spogliatoi alla sala stampa, dal videowall al tabellone luminoso, passando per area hospitality, bar e servizi per le persone con disabilità.

La European Cup diventa così anche una vetrina per Agrigento e per un modello di gestione che punta sulla collaborazione tra realtà sportive e utilizzo pieno dell’impianto.

Per l’Albatro Siracusa sarà invece il debutto stagionale in Europa. La formazione allenata da Mateo Garralda affronterà l’Holon Yuvalim in due gare consecutive nello stesso impianto, con Agrigento che per un intero weekend diventerà la casa europea della pallamano siciliana.

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