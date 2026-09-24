“Aeroporto Agrigento Subito!”: chi c’è dietro il nuovo account Instagram? Il Comitato: «Non siamo noi»

Spunta su Instagram una nuova pagina dedicata all’aeroporto di Agrigento. Ma il Comitato Civico, che da anni porta avanti la battaglia per lo scalo, non ne sapeva nulla. Principato: «Non è un’iniziativa del Comitato»

AGRIGENTO – Un nuovo nome è comparso sui social e richiama immediatamente una delle battaglie infrastrutturali più longeve del territorio: “Aeroporto Agrigento Subito!”.

Un account Instagram che, già dalla denominazione, sembra voler sostenere con decisione la realizzazione dell’aeroporto della Sicilia centro-meridionale.

Ma la domanda che in queste ore circola è un’altra: chi c’è dietro questa iniziativa?

A sollevare il caso è Angelo Principato, presidente del Comitato Civico Aeroporto ed Infrastrutture della Fascia Centro Meridionale della Sicilia, realtà civica impegnata da moltissimi anni sul fronte dell’aeroporto di Agrigento.

Principato fa sapere che il Comitato non è l’autore dell’account Instagram e che nessuno dei componenti, per quanto a sua conoscenza, è stato informato preventivamente della sua creazione o coinvolto nella gestione.

Una circostanza che appare quantomeno curiosa.

Il Comitato, infatti, da decenni porta avanti iniziative, interlocuzioni istituzionali e attività pubbliche per sostenere la necessità di dotare la Sicilia centro-meridionale di un proprio aeroporto. Una battaglia che ha visto più volte il presidente Principato intervenire pubblicamente sull’iter dello scalo.

E proprio per questo la comparsa di un account che utilizza nel nome un messaggio così esplicito come “Aeroporto Agrigento Subito!” pone alcuni interrogativi.

Chi lo ha creato?

Chi lo gestisce?

E perché il Comitato non ne era stato informato?

Sia chiaro: chiunque può promuovere, a titolo personale o attraverso un gruppo, la realizzazione dell’aeroporto. Non è certamente in discussione il diritto di cittadini, associazioni o movimenti di sostenere un’opera ritenuta strategica per il territorio.

Il punto è un altro: l’identità dei promotori.

Se si tratta di una nuova iniziativa civica, sarebbe interessante sapere chi l’ha ideata, quali persone ne fanno parte e quali obiettivi intende perseguire.

Anche perché un nome come “Aeroporto Agrigento Subito!” potrebbe facilmente essere associato, agli occhi dell’opinione pubblica, alle iniziative che da anni vengono portate avanti dal Comitato presieduto da Principato.

Ed è proprio per evitare qualsiasi possibile equivoco che sarebbe opportuno che i responsabili dell’account si presentassero pubblicamente e spiegassero da dove nasce l’iniziativa.

Il caso, dunque, resta aperto.

Chi ha avuto l’idea di creare “Aeroporto Agrigento Subito!”?

Chi sono gli amministratori dell’account?

È una nuova realtà civica autonoma? Un gruppo di cittadini? Oppure un’iniziativa riconducibile ad altri soggetti?

Domande semplici, alle quali al momento non sembra esserci una risposta pubblica.

E allora l’appello è rivolto direttamente a chi ha creato la pagina:

se siete voi gli autori di “Aeroporto Agrigento Subito!”, fatevi conoscere.

Il territorio, e soprattutto chi da anni porta avanti questa battaglia, ha diritto di sapere chi sostiene oggi la richiesta di un aeroporto ad Agrigento e con quale progetto e obiettivi.

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