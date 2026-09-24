Un progetto per mettere in contatto società, associazioni, atleti, aziende, professionisti e istituzioni e creare una comunità sportiva sul territorio

AGRIGENTO. Mettere in rete società, associazioni, atleti, aziende, professionisti, istituzioni e cittadini per provare a costruire una vera comunità dello sport agrigentino. È l’obiettivo di AkraSport, il nuovo progetto ideato e promosso da Daniele Castelli, che punta a creare connessioni tra le numerose realtà che operano ad Agrigento e in provincia.

L’idea parte da un principio semplice: lo sport non è soltanto competizione e risultati, ma anche aggregazione, educazione, inclusione, benessere e partecipazione. Da qui la volontà di creare uno spazio capace non soltanto di raccontare le diverse discipline sportive, ma soprattutto di favorire incontri, collaborazioni e nuove opportunità.

«Ho sempre pensato che lo sport abbia una forza straordinaria: riesce a mettere insieme persone che altrimenti difficilmente si incontrerebbero – spiega Daniele Castelli –. AkraSport nasce proprio da questa convinzione. Non volevo creare semplicemente un sito che raccogliesse associazioni sportive. Volevo costruire una squadra, nella quale ognuno possa avere un ruolo e tutti possano sostenersi a vicenda».

Una rete per lo sport agrigentino

AkraSport vuole quindi andare oltre la funzione di una semplice piattaforma digitale. L’obiettivo è dare visibilità alle società e alle associazioni, raccontare le storie degli atleti, mettere in relazione il mondo sportivo con quello imprenditoriale e professionale e favorire il dialogo con enti e istituzioni.

«Credo che il nostro territorio abbia tantissime energie e professionalità che meritano di essere conosciute e messe in connessione – aggiunge Castelli –. AkraSport vuole essere uno strumento per farlo, creando occasioni di incontro e collaborazione».

Il progetto si rivolge anche alle famiglie e ai cittadini, con l’intenzione di facilitare la conoscenza delle attività sportive presenti sul territorio e delle opportunità offerte dalle diverse realtà locali.

Sport, inclusione e territorio

Uno spazio importante sarà dedicato anche alla funzione sociale dello sport. AkraSport intende affrontare temi legati al benessere, alla prevenzione, alla sana alimentazione, all’inclusione e all’educazione, valorizzando lo sport come strumento di crescita individuale e collettiva.

L’obiettivo dichiarato è costruire progressivamente una comunità nella quale società sportive, volontari, allenatori, dirigenti, professionisti e imprese possano trovare occasioni per conoscersi e collaborare.

Il progetto è già aperto ad adesioni, collaborazioni, partnership e patrocini. AkraSport sarà presente inizialmente su Instagram e Facebook, mentre successivamente è previsto lo sviluppo dei canali TikTok e YouTube con video, interviste e approfondimenti dedicati ai protagonisti dello sport agrigentino.

«Non cerchiamo semplicemente iscritti, cerchiamo compagni di squadra», è il messaggio con cui viene lanciata l’iniziativa.

Una formula che sintetizza anche lo slogan scelto per accompagnare il progetto: “Uno sport. Un territorio. Una squadra”.

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