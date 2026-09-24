Ha minacciato di incendiare la casa e provocare un’esplosione. L’intervento dei carabinieri ha evitato il peggio. Si sono vissuti momenti di paura questa mattina in via Rostagno, traversa di via Pio La Torre, a Favara. A lanciare l’allarme al 112 sono stati alcuni vicini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Favara, i Vigili del fuoco, la Polizia locale e il personale del 118.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto agli arresti domiciliari, si trovava in evidente stato di alterazione e inizialmente ha rifiutato l’intervento dei sanitari. Dopo una lunga mediazione, è stato convinto a sottoporsi alle cure e trasferito in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure necessarie.

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