Cede il manto stradale in via Attanasio, a Siculiana, e il rimorchio di un autotreno in sosta sprofonda nell’asfalto. Non si sono registrati feriti. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio. Per recuperare la motrice ribaltata su un fianco, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Il mezzo pesante è di proprietà di una ditta di autotrasporto di Montedoro. Sul posto sono intervenuti pure i carabinieri della Stazione cittadina.