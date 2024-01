Le forniture alimentari negli hotel richiedono qualità, se vogliamo garantire il successo e la reputazione della struttura. Alla base si trovano gli ingredienti, i quali devono essere ottimi, in quanto la selezione influisce direttamente sul gusto e sulla presentazione dei piatti serviti agli ospiti. Per ottenere questi risultati, dobbiamo affidarci a dei fornitori professionali come Pregis S.p.A..

Gli ospiti si aspettano uno standard elevato di cibo quando fanno colazione, pranzano, cenano o consumano uno spuntino in un hotel, e qualsiasi compromesso nella qualità può portare a insoddisfazione e recensioni negative lasciate spesso sui social e sulle piattaforme di viaggi, in una carambola di risultati ben visibili agli altri utenti. Per questo motivo, è parte integrante della responsabilità delle strutture ricettive selezionare con estrema attenzione i propri fornitori, così da assicurarsi di ricevere costantemente un servizio di ingredienti sempre freschi, locali e di alto livello.

Una delle aziende leader nel settore delle forniture alimentari è Pregis S.P.A, la quale vanta una solida reputazione in tutto il territorio italiano, grazie alla fornitura di prodotti alimentari conservati a regola d’arte e genuini. Non a caso, Pregis S.P.A. si è affermata come partner di fiducia per gli hotel di tutto il comprensorio e oltre. L’azienda è consapevole degli standard nel settore dell’ospitalità e si impegna a fornire prodotti che soddisfino e, addirittura, superino le aspettative dei clienti.

Pregis S.P.A.: le forniture alimentari per gli hotel cariche di garanzie

L’azienda parte da lontano per offrire un’ampia gamma di forniture alimentari. Difatti, vanta un’esperienza costruita in decenni, trascorsi a selezionare i prodotti migliori presenti sul mercato e al contempo ampliare la propria rete clientelare. Nel tempo ha potuto distribuire diverse categorie di alimenti, tra cui prodotti freschi, latticini, carni e frutti di mare, garantendo di seguire gli standard legislativi in ordine di conservazione.

La sua forza risiede nel lavoro a stretto contatto con i clienti e i fornitori, al fine di procurarsi i migliori ingredienti presenti sul mercato. E la ricerca iniziale si dimostra evidente nel rigoroso processo di selezione, in cui valutano qualsiasi dettaglio inerente alla provenienza, alla qualità del prodotto, agli standard di sicurezza, nonché alle pratiche di sostenibilità.

Pertanto, gli hotel che hanno la fortuna di collaborare con l’azienda in qualità di fornitore, sono certi di ricevere degli ingredienti validi provenienti da aziende altrettanto responsabili. Questo non solo migliora l’esperienza culinaria complessiva degli ospiti, ma si allinea anche alla crescente domanda dei consumatori di prodotti sostenibili e di origine etica.

Servizi pensati su misura per gli hotel

Come se ciò non bastasse, l’azienda non si ferma alla semplice distribuzione, bensì accorre in aiuto delle strutture offrendo dei menù personalizzati e delle pratiche soluzioni di catering. Non a caso, le richieste dei clienti diventano sempre più difficili da soddisfare, ma non nel caso in cui alle spalle si abbia un fornitore reattivo e pronto a rispondere a qualsiasi esigenza.

Pertanto, Pregis ha studiato un approccio personalizzato così da comprendere fino in fondo quali siano le necessità dei singoli clienti. Inoltre, garantisce un sistema di assistenza valido dal principio alla fine, volto a rispondere anche oltre il post-vendita. In questo modo, entra all’interno delle specifiche dinamiche ed è pronto a intervenire laddove serve.

Invece, al lato pratico, segue le innovazioni e le tendenze del mercato, dimostrandosi essere

all’avanguardia nel settore. Grazie ai suoi studi, i clienti possono entrare in contatto con le mode del momento e presentare ai propri clienti gli alimenti in voga, nonché quelli che presentano una combinazione di nutrienti ed estetica, che piacciono tanto agli ospiti degli hotel.

La selezione di forniture alimentari negli hotel è garantita se si affianca a un partner professionale, come Pregis S.P.A. La soluzione così formulata permette agli hotel di elevare la loro offerta culinaria e distinguersi dalla concorrenza. Collaborando con l’azienda, gli hotel si assicurano di offrire costantemente delle esperienze culinarie sane e responsabili ai loro ospiti. Di contro, la struttura riceverà dei feedback positivi rilasciati da un’esperienza del cliente pienamente soddisfatta.