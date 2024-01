Domenica sera, al Centro Commerciale Città dei Templi, diversi automobilisti hanno ricevuto multe salate per aver parcheggiato sui posti riservati ai disabili senza averne titolo. Sette multe sono state emesse, ciascuna con una sanzione di 165 euro e la perdita di 4 punti sulla patente.

La situazione è emersa quando un utente disabile, non riuscendo a trovare posti riservati ai disabili, ha chiamato la polizia per richiedere assistenza. Tutti i trasgressori, interessati dalla multa, risultano essere residenti in provincia.

Gli agenti della sezione volanti della questura di Agrigento sono prontamente intervenuti per gestire la situazione. La presenza della polizia ha contribuito a ripristinare l’ordine nel parcheggio del centro commerciale, assicurando il rispetto delle norme a tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Ci fosse stato Brumori, di Striscia La Notizia, avrebbe lasciato “m…a” per tutti quanti.