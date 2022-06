Spring in the Valley: cresce l’attesa per il concerto di Simona Molinari

Cresce l’attesa per “Petali in tour – Teatri e dintorni” , il concerto di Simona Molinari , in programma alla Valle dei Templi di Agrigento, tempio di Giunone, sabato 18 giugno alle 21, per la rassegna “Spring in the Valley”.

Evento di punta del cartellone, Simona Molinari, nota ed apprezzata cantautrice napoletana per la sua eccezionale vocalità e raffinatezza, conosciuta anche grazie a brani come Egocentrica e La felicità, presenterà i brani del suo nuovo album “Petali”, uscito lo scorso aprile.

I nove brani che compongono il nuovo album, sono caratterizzati da inedite sonorità pop eleganti e sofisticate che segnano una svolta nel percorso artistico ed intimo di Simona Molinari.