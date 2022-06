L’assessore Ciulla fa appello ai tifosi: “Domenica sosteniamo lo sport”

Domenica 12 giugno sarà una giornata importante per lo sport agrigentino. Due società sportive stanno lavorando, con fatica ma con grande entusiasmo, per portare sempre più in alto il nome di Agrigento nel panorama sportivo. Saranno impegnate rispettivamente l’Akragas Calcio e la Fortitudo Agrigento.L’appuntamento con l’Akragas, che affronterà la squadra di Martina Franca, per la prima fase finale valida al salto in Serie D è fissato nella giornata di domenica alle 17 allo Stadio Esseneto, mentre la Fortitudo al Palamoncada alle 20 giocherà gara 1 dei playoff per approdare in Serie A2 con la Real Sebastiani Rieti. “Per questo- dice l’assessore comunale allo sport, Costantino Ciulla-a nome mio e del sindaco, Francesco Miccichè, rivolgo un appello a tutta la cittadinanza e ai tifosi agrigentini a spingere e supportare le nostre squadre che si sono rese protagoniste di una straordinaria stagione sportiva.Insieme, riempiamo l’Esseneto e il Palamoncada a supporto dei biancoazzurri, dello sport e della Città di Agrigento.”