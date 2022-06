Akragas Futsal: è Armando Burgio il nuovo allenatore

La società Akragas Futsal ha affidato la direzione tecnica della squadra al mister Armando Burgio. Si tratta di un “ritorno a casa” per mister Burgio che, dopo l’ultima parentesi avuta al Futsal Canicattì 5, dove ha ottenuto importati risultati con la formazione under 19, a distanza di qualche anno ha deciso di tornare nella propria città sposando il progetto della dirigenza biancoazzurra. “Sono molto felice per questo ritorno all’Akragas, conosco alcuni giocatori, anche l’ambiente mi è già familiare, sono certo che riusciremo a fare un buon lavoro” sono queste le prime parole di Burgio nella veste di neo allenatore akragantino. “E’ stato facile trovare l’intesa con mister Burgio – afferma il presidente Vincezo Cillari – che ha condiviso il nostro progetto mirato ad una crescita della squadra e dei nostri giocatori ”. “Riteniamo di aver ingaggiato uno dei profili tecnici più importanti dell’hinterland agrigentino – concludono i dirigenti Cannella e Brucceri – certamente un lusso per la categoria, ma non è ancora finita qui. Al mister Burgio porgiamo il nostro più grande in bocca al lupo per questa nuova avventura e buon lavoro”.