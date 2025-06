CANICATTÌ – Un pallone, due squadre e un solo obiettivo: fare del bene. Si è svolta al Palazzetto Saetta – Livatino di Canicattì l’amichevole di calcio a 5 tra ASD Futsal Academy Canicattì e una rappresentativa della Croce Rossa Italiana, un evento che ha unito sport, solidarietà e impegno per il territorio.

Promotrice e main sponsor dell’iniziativa è stata EgoGreen, la società guidata dall’imprenditore Marcello Giavarini, che ha scelto di sostenere concretamente la manifestazione con una donazione di un monitor multiparametricodestinato alla Croce Rossa Italiana – sezione di Agrigento. La consegna del dispositivo è avvenuta al termine della partita, dalle mani di Marco Licata, responsabile degli EgoPoint per la Sicilia.

Alla manifestazione hanno preso parte anche il Sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo, l’Assessore Diego Ficarra e il Presidente CRI Agrigento Angelo Vita, che hanno voluto testimoniare con la loro presenza il valore dell’iniziativa.

«Siamo convinti che la vera energia sia quella che crea legami e produce valore per la comunità» ha dichiarato Marco Licata, ringraziando le realtà coinvolte e sottolineando la mission di EgoGreen: essere sempre più vicina al territorio, non solo come fornitore di energia, ma come partner attivo nel promuovere solidarietà e benessere collettivo.

Una giornata di sport, sì, ma soprattutto un segnale concreto di come anche una partita amichevole possa lasciare un’impronta importante.

