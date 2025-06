Si è tenuta presso i locali sezionali di Agrigento l’Assemblea Ordinaria della Sezione Aia, un importante momento di condivisione e confronto per la vita associativa. Durante l’incontro, il presidente Gero Drago ha esposto la relazione tecnica e associativa e il bilancio consuntivo per l’anno 2024, entrambi approvati all’unanimità dagli associati presenti. I lavori sono stati presieduti da Giuseppe Rumè, con il supporto del vice Eduardo Fragapane e del segretario Salvatore Fucà. L’assemblea ha registrato un’ampia partecipazione e numerosi interventi da parte degli associati, a conferma di un clima costruttivo, armonioso e partecipato. Al termine dei lavori, la serata è proseguita con la consueta conviviale di fine stagione, durante la quale sono stati premiati gli arbitri che si sono particolarmente distinti nel corso dell’anno sportivo:

– Salvatore Abbate premio Filippo Lentini all’arbitro neo immesso che si è distinto durante la stagione conclusa.

– Rosario Marino premio Pietro Arancio al l’osservatore Ots che si è particolarmente distinto nella stagione.

– Giulio Calleia premio Ulisse Arancio all’arbitro Ots che si è distinto nella stagione.

– Tommaso Mangiapane premio Empedocle Mangione all’assistente arbitrale particolarmente distintosi.

– Matteo Piazza premio Carmelo Bennici all’arbitro Otr distintosi nella stagione.

– Calogero Giardina premio Andrea Gueli all’associato particolarmente distintosi per attaccamento alla sezione e ai valori Etici.

– Nicolò Fiore premio Aia Scuola all’arbitro distintosi per impegno scolastico e associativo.

– Ilaria Butera premio Futsal C5 sezionale all’arbitro Ots distintosi nei campionati sezionali di calcio a 5.

– Salvatore Zambuto Sitra all’arbitro di C5 Futsal distintosi nei campionati regionali.

– Tommaso Russello all’arbitro Ots che si è distinto nella stagione per disponibilità, impegno e dedizione.

Altri importanti riconoscimenti quest’anno vanno attribuiti a Pietro Costanza e Giuseppe Adamo per i 60 anni di appartenenza e Antonino Alesi per i 50 anni. Il presidente Gero Drago ha dichiarato: “Quella appena conclusa è stata una delle stagioni più serene e armoniose della nostra sezione. Abbiamo potuto dedicarci al lavoro associativo con impegno e coesione, e questo spirito rappresenta l’ingrediente vincente per affrontare con successo le sfide future”.

