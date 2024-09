Promuovere lo sport, i suoi valori, uno stile di vita sano e il benessere, è questo l’obiettivo dell’evento che si svolgerà in tutte le città italiane, Agrigento compresa. Lo Sport City Day è a cura della Fondazione Sport City e, come spiega Antonio D’Anna, presidente del locale comitato dell’ente di promozione sportiva Asc, servirà a sensibilizzare alla fruizione di aree urbane per le attività sportive all’aperto.

D’Anna aggiunge: “l’hashtag della manifestazione, #larepubblicadelmovimento , sintetizza il tema dell’iniziativa, promuove lo sport come strumento per mantenere un buono stato di salute e coinvolge gli enti pubblici. Saranno presenti diverse associazioni che promuoveranno le proprie attività con i propri associati e, aspetto più importante, sarà offerta ai cittadini la possibilità di partecipare gratuitamente alle varie discipline sportive. Si consiglia, infatti, di indossare un abbigliamento idoneo.

L’evento, con il patrocinio del Comune, del Coni, del Panathon e di Confcommercio, si terrà domani, 22 settembre, dalle 15 alle 18,30 all’impianto polisportivo del Villaggio Peruzzo.