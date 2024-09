Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia al largo della costa occidentale della Sicilia. Il sisma, è avvenuto alle 5 in mare,; l’ipocentro, è stato localizzato al largo delle Egadi, davanti la costa trapanese, a circa 1 chilometro di profondità. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione di Trapani e delle aree limitrofe. Secondo le prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco, carabinieri e polizia, non si registrerebbe danni. Molte persone si sono svegliate nel sonno e numerose sono state le telefonate ai vigili del fuoco allertati insieme alla protezione civile per la verifica di eventuali danni ad immobili.