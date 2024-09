Derby Agrigentino in Serie D: Castrum Favara – Akragas

Domani si giocherà la terza giornata del campionato di Serie D, con il tanto atteso derby tra Castrum Favara e Akragas presso lo stadio Brucculeri. La tribuna coperta è già sold out, mentre la prevendita per la gradinata procede a gonfie vele. Purtroppo, il settore ospiti rimarrà vuoto a causa di provvedimenti dell’osservatorio sportivo che ha vietato la trasferta ai tifosi akragantini per motivi di ordine pubblico.

Il Favara, che ha recentemente rinforzato la squadra dopo la sconfitta contro l’Acireale, dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 guidato dall’allenatore Infantino. Gli assenti per squalifica saranno La Piana e Palma, incerta la presenza per problemi muscolari di Baglione, mentre si prevede l’esordio dell’attaccante Adam Outtara, proveniente da Licata e Sancataldese. Rientra dalla squalifica Cannino. Ecco la probabile formazione:

Favara (4-3-3): Scuffia, De Min, Cammilleri, Cannino, Palermo, Vaccaro, Mirabelli, Scalia, Mudasiru, Romero, Deiana

All. Infantino.

L’Akragas di Lillo Bonfatto, reduce da due sconfitte consecutive e nessun gol segnato, dovrebbe rispondere con un 4-3-3. Bonfatto ha dichiarato: “Queste prime tre partite abbiamo prodotto tantissimo gioco e creato tante azioni, ma nelle ultime due gare purtroppo non siamo riusciti a concretizzare il volume di gioco. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, si impegnano sempre e mettono tanta fame. È vero, siamo a zero punti, ma siamo consapevoli che possiamo fare di più e dobbiamo dimostrarlo. Il derby di domani sarà molto complicato, ma vogliamo ottenere qualcosa di importante.“

Le parole di mister Bonfatto.

Di seguito la probabile formazione dell’Akragas:

Akragas (4-3-3): Dregan; Iddi (Galiano), Rechichi, Da Silva, Di Rienzo; Santapaola (Garufo), Meola, Palazzolo; Tuccio (Sofrà), Lo Faso (Portella), Grillo (Efthymios Christopoulos).

All. Bonfatto.

Il Favara ha recentemente rinforzato la squadra con l’arrivo di quattro nuovi giocatori:

Mattia Palma , attaccante, classe 1999, nato a L’Aquila. Cresciuto nelle giovanili del Sassuolo, ha giocato con Cittanova, Gozzano e Rende.

, attaccante, classe 1999, nato a L’Aquila. Cresciuto nelle giovanili del Sassuolo, ha giocato con Cittanova, Gozzano e Rende. Adam Ouattara , attaccante ivoriano classe 1998. Con esperienza pluriennale in Serie D, ha vestito le maglie di Palmese, Locri, Licata, Taranto, Lavello e Acireale.

, attaccante ivoriano classe 1998. Con esperienza pluriennale in Serie D, ha vestito le maglie di Palmese, Locri, Licata, Taranto, Lavello e Acireale. Omar Traore , attaccante del 2006, nato in Mali, proveniente dall’Atletico Favara.

, attaccante del 2006, nato in Mali, proveniente dall’Atletico Favara. Federico Gozzo, centrocampista classe 2006 di Solarino (Sr), con oltre 20 presenze in Serie D col Siracusa. Ha anche militato nelle giovanili di Cosenza e Catanzaro.

La partita si preannuncia emozionante, nonostante l’assenza dei tifosi ospiti. Il calcio d’inizio è fissato per le 15:00 presso lo stadio Al Brucculeri, con entrambe le squadre determinate a ottenere la prima vittoria stagionale.

In altre partite della terza giornata:

Sancataldese Calcio – Paternò Calcio

Città Di S. Agata – Reggina 1914

F.C. Pompei – Sambiase 2023

Locri 1909 – Vibonese Calcio

Nissa F.C. – Siracusa Calcio 1924

Ragusa Calcio – Città Di Acireale 1946

Scafatese FC – Licata Calcio

Nuova Igea Virtus – Enna Calcio

Mister Infantino Chiede la Spinta del Pubblico

L’allenatore del Castrum Favara, Mister Infantino, ha fatto appello al pubblico per il prossimo incontro: “Stiamo facendo di tutto per prepararci in modo importante e regalare una grande soddisfazione alla nostra gente. Speriamo di riuscirci. Vogliamo offrire questa grande gioia e abbiamo bisogno dell’importanza di questo incontro. Dobbiamo cercare di fare punti e scalare la classifica, posizionandoci in una posizione che rispecchi il valore di questa squadra.”

Infantino ha anche annunciato l’arrivo di quattro nuovi giocatori, che contribuiranno a rinforzare l’organico, anche se Mattia Palma dovrà scontare una giornata di squalifica. Gli altri tre nuovi arrivati sono già convocati e pronti a scendere in campo.