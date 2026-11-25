Un’area trasformata in deposito incontrollato di rifiuti speciali sul suolo è stata posta sotto sequestro nella borgata balneare di Maddalusa, con la contestuale denuncia a piede libero del proprietario alla Procura della Repubblica. È questo il primo, immediato risultato della nuova stretta di controlli scattata ieri nella fascia costiera agrigentina, finita da maggio scorso al centro del caso legato all’acqua negata perché ricadente all’interno della zona A del Parco archeologico della Valle dei Templi, un’area fortemente segnata dal fenomeno dell’abusivismo edilizio.

Ad entrare in azione è stata la task force interforze composta da carabinieri, polizia di Stato, guardia di finanza, vigili del fuoco e Capitaneria di porto, affiancati sul campo dai tecnici dell’Arpa, dell’Asp, dell’azienda idrica Aica e del Comune di Agrigento. L’attività ispettiva si è concentrata in modo specifico sul comparto turistico — tra alberghi, bed and breakfast e case vacanze — per individuare eventuali attività ricettive abusive e accertare il rispetto delle normative ambientali, sanitarie e urbanistiche.

Proprio nel corso di queste verifiche, i militari del Centro Anticrimine Natura hanno scoperto che un terreno pertinenziale a una delle strutture controllate veniva utilizzato per lo stoccaggio illecito di scarti e materiali speciali, abbandonati direttamente sul terreno senza alcuna autorizzazione né misura di tutela ambientale, facendo così scattare immediatamente i sigilli.

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