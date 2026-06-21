La questione delle spiagge pulite, e più in generale quella di una città pulita, non è certo nuova. Se ne discute da anni, almeno dai tempi dell’amministrazione guidata da Calogero Firetto, quando venne lanciata una campagna contro gli incivili, individuati come i principali responsabili del degrado urbano. Eppure, dopo aver trascorso alcuni giorni a Londra, una delle metropoli più grandi e complesse d’Europa, viene spontaneo fare una riflessione. Con tutte le dovute proporzioni, anche nella capitale britannica esistono persone che abbandonano un sacchetto su una panchina, lasciano un bicchiere di caffè su un muretto o non raccolgono gli escrementi dei propri animali. Gli incivili, insomma, esistono a Londra come ad Agrigento, a Palermo, a Canicattì o a Racalmuto.

La differenza sta nel fatto che altrove il sistema è organizzato per intervenire rapidamente. La pulizia è frequente, capillare e distribuita nell’arco della giornata. I controlli sono severi, ma soprattutto funziona il servizio. Uno degli aspetti che colpisce maggiormente è la gestione della raccolta dei rifiuti. A Londra, nella maggior parte dei quartieri, i sacchi vengono ritirati durante la notte. Ad Agrigento, invece, restano spesso in strada fino al mattino, esposti all’azione di animali randagi, gatti, roditori e a tutte le conseguenze che questo comporta in termini di decoro e igiene.

Lo stesso discorso vale per cestini e contenitori presenti sul lungomare e nelle spiagge. Pensare di svuotarli una sola volta al giorno, soprattutto durante l’estate, significa accettare che a metà giornata siano già pieni. In luoghi ad alta frequentazione servono passaggi più frequenti, almeno due o tre volte al giorno, altrimenti nessun cestino sarà mai sufficiente a contenere i rifiuti prodotti da migliaia di persone.

Il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, ha annunciato l’avvio del servizio di pulizia delle spiagge e ha rivolto un appello ai cittadini affinché lascino gli arenili puliti. Un invito condivisibile, perché il rispetto degli spazi pubblici è un dovere di tutti. Tuttavia, continuare a puntare il dito esclusivamente contro gli incivili rischia di diventare una scorciatoia. Gli incivili ci sono e vanno sanzionati, ma non possono trasformarsi nel capro espiatorio di un sistema che mostra da anni limiti evidenti.

Lunedì mattina i sindaci della provincia si confronteranno su un’emergenza rifiuti che molti definiscono ormai strutturale, aggravata dalle criticità impiantistiche e dalla prospettiva di nuove chiusure di discariche. Da quell’incontro ci si aspetta non soltanto l’ennesimo richiamo al senso civico dei cittadini, ma anche una seria riflessione sull’efficienza del servizio, sull’organizzazione della raccolta, sui controlli e sugli investimenti necessari. Perché una città pulita non si costruisce soltanto con gli appelli. Si costruisce con regole, controlli e soprattutto con servizi che funzionano. E quando i servizi funzionano, anche gli effetti dell’inciviltà diventano molto meno visibili.

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