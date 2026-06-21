Operatori ecologici al lavoro questa mattina lungo tutto il litorale di San Leone per pulire le spiagge e svuotare i cestini. Il sindaco Michele Sodano ringrazia gli addetti al servizio di igiene ambientale e lancia un appello a cittadini e visitatori. “Gli operatori hanno lavorato lungo tutto il litorale, pulendo le nostre spiagge centimetro dopo centimetro e svuotando tutti i cestini. A loro va il mio ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrata – afferma il sindaco Sodano -. Rivolgo ora un appello a tutti gli agrigentini e ai tanti visitatori che scelgono la nostra città. Trattiamo questi luoghi come il nostro bene più prezioso da custodire. Utilizziamo i cestini per i rifiuti prodotti, nessuna cicca di sigaretta sulla sabbia, sensibilizziamo i vicini e contribuiamo, ciascuno per la propria parte, a mantenere pulite le nostre spiagge”.

“Questo appello assume un significato ancora più importante in un momento particolarmente delicato per la gestione dei rifiuti – continua il primo cittadino di Agrigento -. Le recenti decisioni sul blocco dei conferimenti in discarica stanno mettendo in seria difficoltà i Comuni siciliani e impongono risposte immediate. Per questo domani alle 17, con i Sindaci della provincia di Agrigento, incontreremo la stampa per rappresentare con forza le preoccupazioni dei territori e chiedere alla Regione interventi concreti ed efficaci visto che le rassicurazioni dateci a Palermo mercoledì scorso sono state disattese e oggi ci troviamo al limite di una nuova emergenza. Da una parte le istituzioni, chiamate ad assumersi le proprie responsabilità, dall’altra una comunità che, con senso civico e rispetto degli spazi comuni, svolge un ruolo fondamentale”.

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