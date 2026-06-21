Si ribalta con il trattore durante lavori di trebbiatura effettuati nelle ore notturne. Un pensionato di 77 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio in codice rosso. L’incidente si è verificato in contrada Finazzi ad Agrigento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo agricolo, mentre i militari dell’Arma hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti.

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