Un evento pensato per regalare ai bambini e alle famiglie un’esperienza ricca di musica, colori ed emozioni, con le canzoni più amate dai piccoli e tanti momenti di coinvolgimento dal vivo. Lavori&Passioni Management di Giuseppe Cusumano annuncia con entusiasmo lo spettacolo di Lucilla, in programma il 10 gennaio al Palacongressi di Agrigento.

Lo spettacolo, dedicato in particolare ai bambini della fascia 0–5 anni ma adatto a tutto il pubblico familiare, rappresenta un’occasione unica per vivere la magia di Lucilla in un’atmosfera gioiosa e partecipativa. Un appuntamento speciale per la città e per tutte le famiglie del territorio, che avranno la possibilità di condividere un momento di divertimento educativo e di grande qualità.

Per informazioni, biglietti e dettagli sull’evento:

www.agrigento-biglietti.com

www.agrigentoticket.it

